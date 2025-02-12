مصر أرسلت ردها لترامب.. "لن نخصص قطعة أرض لسكان غزة"

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية -الثلاثاء- أن مصر تؤكد "اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب".

كما أعربت عن "تطلعها للتعاون مع الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس (دونالد) ترامب من أجل التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة".

اقرأ أيضا .. الرئيس الأمريكي ترامب يهدد بفتح أبواب الجحيم على غزة.. والسبب؟!

وجاء البيان في وقت يواصل فيه ترامب الضغط من أجل تنفيذ خطته للسيطرة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى مصر والأردن، رغم رفض الدول العربية.

من جهة ثانية، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية الرسمية في مصر الثلاثاء -نقلا عن مصادر مصرية- أن القاهرة تؤكد رفضها أي مقترح بتخصيص أراض لسكان غزة.

ونقلت القناة عن المصادر قولها إن "مصر تؤكد موقفها برفض أي مقترح لتخصيص أرض لسكان قطاع غزة وتؤكد تمسكها بعدم إخراج الفلسطينيين من أراضيهم أو توطينهم في أي مكان آخر".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق الثلاثاء إنه يعتقد بأنه ستكون هناك قطع أرض في الأردن ومصر وأماكن أخرى يمكن توطين الفلسطينيين فيها.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية، كما تقوم الجمهورية الاسلامية الايرانية بحشد حملة دولية لإفشال مخططات ترامب الاستعمارية واللاأخلاقية حول غزة.