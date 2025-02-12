ترامب يستقبل أمريكياً بعد إطلاق سراحه من روسيا

العالم _ الاميركيتان

وجاء إطلاق سراح فوغل (63 عاماً)، الذي ظل محتجزاً في روسيا منذ أغسطس آب 2021، وكان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 14 عاماً، في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى تحسين العلاقات مع موسكو، في إطار مسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب إن إطلاق سراح فوغل “قد يكون جزءاً بالغ الأهمية” من إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ووجّه ترامب وفوغل الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إطلاق سراحه.

وتم إطلاق سراح فوغل خلال زيارة غير معلنة لروسيا قام بها مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي توقّف في موسكو لاصطحابه.

وعندما سُئل ترامب عما تنازلت عنه الولايات المتحدة مقابل إطلاق سراح فوغل، قال: “ليس الكثير”، ووصف الإفراج عنه بأنه إظهارٌ لحسن النية من جانب الروس.

وقال ترامب: “حظينا بمعاملة رائعة جداً من روسيا. في الواقع، آمل أن تكون هذه بداية لعلاقة يمكننا من خلالها إنهاء تلك الحرب (في أوكرانيا) ووقف قتل الملايين من الناس”.

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وحُكم على فوغل بالسجن لمدة 14 عاماً بتهمة تهريب المخدرات، بعد اعتقاله في مطار شيريميتييفو بموسكو في أغسطس آب 2021 وبحوزته 17 غراماً من الماريجوانا، والتي قال إنها للاستخدام الطبي.

وقالت عائلة فوغل في بيان: “نحن ممتنون بشدة، ومرتاحون، وتغمرنا المشاعر، لأنه بعد احتجاز دام أكثر من ثلاث سنوات، عاد الأب والزوج والابن مارك فوغل أخيراً إلى الديار”.

وأكد محامي فوغل الروسي دميتري أوفسيانيكوف لوكالة الإعلام الروسية الرسمية إطلاق سراح موكله.

كما قال لوكالة تاس: “في الوقت الحالي، لا نعرف على أي أساس تم إطلاق سراحه… عفو أم شيء آخر”.