خطة ترامب الوقحة حول غزة تثير قلق المسؤولين الأمريكيين

العالم _ أميركا

يأتي ذلك في وقت يرفض فيه العالم العربي بشدة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا، مما يزيد من التوترات في المنطقة.

خلال لقاء مع الملك الأردني عبد الله الثاني، أصر ترامب على موقفه، مشددًا على أن "الجحيم سوف يندلع" إذا لم تطلق حماس سراح جميع اسرى الاحتلال من غزة بحلول موعد نهائي حدد في يوم السبت. وأكد ترامب أن "كل الرهانات معطلة" إذا لم يتم الالتزام بهذا الموعد.

بعد أسبوع من اقتراحه خطة جديدة لإعادة تطوير غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، يبدو أن ترامب مصمم على تحقيق رؤيته، التي تتضمن قبول الأردن ومصر لملايين اللاجئين الفلسطينيين الجدد، رغم معارضتهما القوية.

اقرأ ايضا.. الديوان الملكي الأردني: الملك يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار

ويهدف ترامب إلى إزالة الأنقاض من غزة المدمر وبناء أبراج زجاجية جديدة تطل على البحر الأبيض المتوسط، داعيًا "شعوب العالم" للانتقال إلى هناك.

ومع ذلك، أعرب مسؤولون أمريكيون عن مخاوفهم من أن إجبار مصر والأردن على قبول لاجئين فلسطينيين قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل خطير.