شاهد.. مسؤول تركي سابق يقترح ضم غزة إلى بلاده

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وقال أوغلو خلال مؤتمر كتلة "الطريق الجديد" في البرلمان، والتي تضم أحزاب المستقبل والسعادة والديمقراطية والتقدم: "ليقُمْ أهالي غزة بإجراء استفتاء، وينضموا إلى جمهورية تركيا كمنطقة تتمتع بالحكم الذاتي، حتى يتم إنشاء دولة فلسطينية".



ودعا أوغلو في كلمته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المشاركة في القمة العربية الطارئة التي دعت إليها مصر في 27 شباط/ فبراير الجاري، بشأن القضية الفلسطينية وتهديدات تهجير الفلسطينيين.



وتابع قائلا: "ليت 57 دولة إسلامية تشارك هذه الدول التسعة، لكن لا يوجد سوى ماليزيا والسنغال".



وانتقد داود أوغلو القرارات التي اتخذها ترامب فور مباشرته مهامه كرئيس للولايات المتحدة، قائلا: "إنه عازم على تدمير جميع القيم والمؤسسات التي وضعتها الإنسانية، بالارتكاز على آلامها عقب الحرب العالمية الثانية".



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ولفت إلى أن ترامب انسحب من مجلس حقوق الإنسان المستند على البيان الدولي لحقوق الإنسان، ودمر جوهر الأمم المتحدة، إلى جانب الانسحاب من اليونيسكو ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية.



وأردف أوغلو بقوله: "ترامب يطالب بأراض من كندا والمكسيك والدنمارك. أي إنه لا يوجد قانون دولي في الوقت الحالي وعلى الجميع التعامل وفقا لهذا. لا يمكن لأحد أن يكون متأكدا من وحدة حدوده. بالأمس فرض ضريبة 25 في المئة على الألمونيوم والحديد وهذا يعني إلقاء ديناميت في عمق منظمة التجارة العالمية وتدمير مبدأ التجارة الحرة".



واستكمل كلمته قائلا: "هذا يعني أن الجميع سيرفع جدران الجمارك ولن يستطيع العالم التجارة مع بعضه البعض، وستؤسس الولايات المتحدة نظاما استعماريا فرديا، عنوان هذا النظام الجديد هو الاستعمار الإمبريالي الجديد".