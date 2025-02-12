السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مواطن بتهمة 'الإرهاب'

العالم - السعودية

واشارت الوزارة أن "المحاكمة تمت وفق الإجراءات القانونية المتبعة"حسب قولها.

وفي سياق ردود الفعل، أعربت المنظمات الحقوقية عن مخاوفها بشأن تنفيذ الحكم، مشيرةً إلى غياب الشفافية حول تفاصيل الأدلة المقدمة في القضية.

وذكرت منظمة "سند" الحقوقية أن هذا الإعدام هو الخامس على خلفية قضايا ذات طابع سياسي منذ مطلع العام 2025، مطالبةً بضمان محاكمات عادلة لجميع المتهمين.

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وتأتي هذه التطورات في ظل اهتمام متزايد من المنظمات الدولية بقضايا حقوق الإنسان في السعودية، وسط دعوات لمراجعة سياسات تنفيذ أحكام الإعدام وضمان التزامها بالمعايير الدولية للعدالة.