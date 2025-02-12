الأربعاء ١٢ فبراير ٢٠٢٥
٠١:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مواطن بتهمة 'الإرهاب'

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مواطن بتهمة 'الإرهاب'
الأربعاء ١٢ فبراير ٢٠٢٥ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

نفذت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام "تعزيرًا" بحق المواطن علي بن سلمان آل ليف، بتهمة تشكيل "خلية إرهابية" و"استهدفت رجال الأمن"، وفقًا لما ذكرته وزارة الداخلية السعودية في بيان رسمي.

العالم - السعودية

واشارت الوزارة أن "المحاكمة تمت وفق الإجراءات القانونية المتبعة"حسب قولها.

وفي سياق ردود الفعل، أعربت المنظمات الحقوقية عن مخاوفها بشأن تنفيذ الحكم، مشيرةً إلى غياب الشفافية حول تفاصيل الأدلة المقدمة في القضية.

وذكرت منظمة "سند" الحقوقية أن هذا الإعدام هو الخامس على خلفية قضايا ذات طابع سياسي منذ مطلع العام 2025، مطالبةً بضمان محاكمات عادلة لجميع المتهمين.

إقرأ أيضا... السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 6 إيرانيين دون ضمانات قانونية

وتأتي هذه التطورات في ظل اهتمام متزايد من المنظمات الدولية بقضايا حقوق الإنسان في السعودية، وسط دعوات لمراجعة سياسات تنفيذ أحكام الإعدام وضمان التزامها بالمعايير الدولية للعدالة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

ترامب: السعودية ستنضم الى اتفاقيات التطبيع

بالصورة.. أول ظهور علني لزوجة الجولاني في السعودية

لقطات مرعبة.. وميض ولهب في محرك طائرة يفزع ركاب سعوديين