شاهد..أحدث إنجاز للدفاع الايرانية..مسيرة انقضاضية مزودة بمحرك نفاث

العالم - ايران

وتم عرض طائرة بدون طيار جديدة خلال زيارة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي خامنئي لمعرض منجزات الصناعة الدفاعية للبلاد، والذي يتضمن أحدث إنجازات وقدرات الصناعة الدفاعية للبلاد في مجالات الدفاع الجوي والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والذخيرة الذكية والفضاء والطائرات بدون طيار والطائرات والسفن البحرية والطاقة.

شاهد..أحدث إنجاز للدفاع الايرانية..مسيرة انتحارية مزودة بمحرك نفاث وتُعد الطائرة المسيّرة "حديد 110" واحدة من أحدث إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية التي تم الكشف عنها في هذا المعرض، تتميز بتصميم مثلثي الشكل وهي مزودة بمحرك نفاث ومخصّصة لتنفيذ عمليات انتحارية.

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ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه الطائرة.

كما تم خلال المعرض عرض غواصات صغيرة غير مأهولة تطلق طائرات مسيرة انقضاضية لتدمير الاهداف المعادية وتظهر الغواصات على سطح الماء لفترة قصيرة وتطلق المسيرة الانقضاضية نحو الهدف.

غواصات صغيرة تطلق طائرات مسيرة انقضاضية لتدمير الاهداف المعادية