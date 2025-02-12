ما هو موقف الصين من خطة تهجیر سكان قطاع غزة؟

العالم _ اسيا

وفي مؤتمر صحفي، قال الناطق باسم الخارجية الصينية غيو جياكون: "غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، ونعارض التهجير القسري لأهالي غزة".

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رفضه لفكرة ترامب بشأن التهجير الجماعي لسكان غزة، داعيًا إلى "احترام" الفلسطينيين وجيرانهم العرب. وأوضح ماكرون في مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية: "لا يمكنك أن تقول لمليوني شخص، حسنًا، الآن خمن ماذا؟ ستنتقل". وأضاف: "الإجابة الصحيحة ليست عملية عقارية، بل هي عملية سياسية".

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كما أشار ماكرون إلى أن أي استجابة "فعّالة" لإعادة بناء غزة يجب أن تحترم حقوق الناس والدول، مؤكدًا على رغبة الفلسطينيين في البقاء في وطنهم، وعدم رغبة الأردن ومصر في قبول أعداد كبيرة من اللاجئين الغزيين.

وكان ترامب قد اقترح في وقت سابق أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة وترحيل سكانها الفلسطينيين إلى دول أخرى، مثل مصر والأردن، مع وعد بإعادة بناء القطاع وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة على الصعيد العالمي، حيث أدانتها الدول العربية التي أكدت دعمها لحل الدولتين مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

ومن المقرر أن تستضيف القاهرة قمة عربية نهاية الشهر الجاري لبحث القضية الفلسطينية.