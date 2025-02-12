عضو الجبهة الديمقراطية: نفترض ان ينسجم الموقف الرسمي الاردني مع المواقف الشعبية

العالم - خاص بالعالم

وقال بدر في حوار مع قناة العالم: ما اعلنه ترامب واضح بأنه يستهدف الفلسطينيين والعرب ويستهدف المنطقة في مشروع استعماري جديد يحاول من خلاله الامساك اكثر والاطباق على المنطقة وتعزيز الحضور في المنطقة والهيمنة على دولها وشعوبها واستعمار العالم من جديد، وهو مشروع استعماري يصب في خدمة مصالحه الاستعمارية ويلبي مطالب الكيان الاسرائيلي واهدافه من حرب الابادة.

واضاف: نحن في الحقيقة كفلسطينيين مستهدفين بالمقام الاول، وهناك مستهدفين عرب الى جانبنا وبشكل خاص الدول التي يراد لها أن تستقبل لاجئين فلسطينيين مهجرين من غزة في بلدانهم.

وتابع بدر: هذا مشروع يستهدف الشعب الفلسطيني يتنكر لوجوده يستهدف الحقوق الوطنية الفلسطينية ويستهدف الامن القومي المصري والامن القومي الاردني. ونحن نفترض ان الاردن سيتأذى بشكل كبير جدا لانه في مرمى الاستهداف الصهيوني، الاردن كان وعلى ما يبدو الان هدفا للوطن البديل للشعب الفلسطيني في سياق مشروع التطهير العرقي والتهجير في مشروع حرب الإبادة القائم.

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واضاف: المشروع الصهيوني الذي اعلن عنه نتنياهو عندما جاء رئيسا لحكومة النازيين والفاشيين الجدد في الكيان الصهيوني قام على الحسم والضم، حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني وضم الاراضي، وعندما يقوم الاحتلال بالاستيطان في سياق ضم الاراضي للكيان الصهيوني هذا يعني بأن مصير ابناء شعبنا في الضفة هو التهجير الى الاردن وبالتالي زاد الامر استهدافا بشكل واضح من خلال دعوات ترامب للتهجير من غزة الى مصر والاردن.

واردف بدر: يجب على الاردنيين رسميا وحزبيا وشعبيا ان يقاوموا هذا المشروع في سياق حفاظهم على الشعب الفلسطيني وحقوقه ورفض توطينه، الى جانب دفاعهم عن امنهم وسيادتهم وعن الامن القومي الاردني، وبالتالي نحن نفترض بأن الموقف الرسمي سيكون واضحا وجليا وينسجم مع المواقف الشعبية الاردنية والتي تم التعبير عنها بالامس وفي تظاهرات حاشدة رفضا لهذا المشروع وتأكيدا على حق الشعب الفلسطيني في ارضه من جهة ورفضا لمشروع التهجير في الاردن من جهة اخرى.