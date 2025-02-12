قائد الثورة: الشعب أظهر وحدته وهويته في مسيرات ذكرى انتصار الثورة

العالم - خاص بالعالم

قوة ايران الدفاعية باتت معروفة جدا يخافها الأعداء ويفخر بها الاصدقاء.. هذا ما أكده قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي.

وقال قائد الثورة الإسلامية: إن موضوع الدفاع عن الشعب والدفاع عن الأمن ليس أمرا بسيطا، وإن قوة ايران الدفاعية باتت معروفة جدا، أصدقاء إيران يفخرون بهذه القدرات الدفاعية وأعداء إيران يخافون منها، وهذا أمر مهم بالنسبة لأي شعب وأي بلد.

ولدى استقباله جمعا من مسؤولي وزارة الدفاع وخبراء الصناعات الدفاعية، أشاد قائد الثورة الإسلامية بدور وزارة الدفاع وخبراء الصناعات الدفاعية وشكرهم على مساعيهم، كما شدد على ضرورة تحسين قدرات البلاد الدفاعية، وأكد ألا حدود للإبداع والتقدم ويجب التركيز على الابداع لاستمرار عجلة التقدم.

وكان قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي قد زار معرضا لأحدث الإنجازات والقدرات في مجال الصناعة الدفاعية، وتفقد أحدث التقنيات والمعدات المتطورة المستخدمة في مجالات الدفاع الجوي، والصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز، والذخائر الذكية، والفضاء، والطائرات المسيرة، والمقاتلات الجوية، والسفن البحرية والطاقة.

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وعن مسيرات الذكرى السادسة والأربعين لإنتصار الثورة الإسلامية، قال قائد الثورة الاسلامية إن الشعب الايراني أظهر وحدته وحضوره القوي وأثبت هويته وشخصيته وقدرته وصموده أمام الجميع.

وقال سماحة السيد علي خامنئي: الشعب الإيراني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية قام بالعمل المناسب في الوقت المناسب، قام بالعمل المناسب في الوقت المطلوب والصحيح وأثبت نفسه في الوقت المناسب للعالم، وإن شاء الله يكون لها مستقبل أفضل يوما بعد يوم، هذه الأمة العالمة والشجاعة والواعية.

ووصف قائد الثورة الإسلامية المشاركة الشعبية في المسيرات بالعمل العظيم في مواجهة التهديدات الغبية المتكررة التي تستهدفه، وقال إن هذه المشاركة الكبيرة هي بمثابة رسالة قوية تعبر عن وحدة الشعب الإيراني.