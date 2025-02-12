رفض دولي وعربي وفلسطيني قاطع لمخطط ترامب للتهجير

العالم - فلسطين

ما زال قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية يلاقي رفضا من المجتمع العربي والدولي.

حركة حماس أثنت على مواقف الأردن ومصر، الرافضة للتهجير، مؤكدة أن هناك خطة عربية لإعمار غزة دون تهجير أهلها.

وشددت الحركة على أن الشعب الفلسطيني سيظل متمسكًا بأرضه ووطنه، ولن يقبل بأي حلول تنتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

وأرسلت وفدا رئاسة خليل الحية الى مصر لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار. ونقلت قناة القاهرة الإخبارية ان مصر وقطر تسعيان إلى إيجاد سبيل لتطبيق الاتفاق بما يحول دون تصعيد جديد.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة أن تتمّ إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه الأصليين. فيما قال مصدران أمنيان مصريان إن السيسي لن يسافر إلى واشنطن لإجراء محادثات في البيت الأبيض إذا كان جدول الأعمال يشمل خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

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وقال سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف مانع العتيبة إن الولايات المتحدة تتبع نهجا صعبا بشأن قضية غزة. وأضاف 'ما تعاني منه المنطقة هو التحولات في سياسة واشنطن' والتقلبات الأمريكية الأكبر والضبابية الأكثر.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شدد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على أهمية العمل من أجل السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط حذّر من أن توجهات ترامب ستقود الشرق الأوسط والمنطقة إلى مواجهة جديدة من الصراع العربي الإسرائيلي.

وقال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية:

الهدف هو إخلاء فلسطين التاريخية من سكانها التاريخيين، الأمر لا يمكن قبوله.

الصين بدورها شدّدت على معارضتها لما وصفته بالتهجير القسري للفلسطينيين.

وقال غيو جياكون الناطق باسم الخارجية الصينية:

'إن غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية. نعارض التهجير القسري لأهالي غزة'.

وفي هذا السياق، قالت ألمانيا إنها قررت من حيث المبدأ إرسال قوات شرطة إلى بعثة مدنية للاتحاد الأوروبي معنية بمراقبة الوضع عند معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة ومصر. وهو أيضا نقطة مرور رئيسية للمساعدات الإنسانية.

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