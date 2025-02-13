27 عملا مقاوما في الضفة خلال 24 ساعة

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن "مركز معلومات فلسطين معطى”، أن عمليات المقاومة تضمنت 9 عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وتفجير عبوة ناسفة، والقاء زجاجات حارقة، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 15 نقطة بالضفة، وخروج مظاهرات شعبية منددة بجرائم الاحتلال.

واعترف الاحتلال بإصابة جندي خلال الاشتباكات المسلحة العنيفة والمستمرة، في مخيمي نور شمس وطولكرم.

وألقى الشباب الثائر زجاجات حارقة تجاه حاجز بيت أيل الاحتلالي قرب رام الله.

اقرأ ايضا:

لليوم الـ23.. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي أوصرين بنابلس، وكفر قدوم بقلقيلية تخللها القاء حجارة.

فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بشكل متكرر مع قوات الاحتلال، قرب مدرسة الإبراهيميين والحي الشرقي لمدينة جنين، وامتدت إلى المخيم والمدينة.

اقرأ وشاهد أيضا:

جيش الاحتلال يفجر منزلا في مخيم الفارعة بطوباس شمالي الضفة

كذلك فجر مقاومون عبوة ناسفة بقوات الاحتلال اثناء اقتحامها بلدة رمانة في جنين.

وشهدت بلدات الخضر بييت لحم، والظاهرية وبيت أمر وسعير ومخيم الفوار بالخليل مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال.