الشيخ يزبك: المقاومة باقية لا ‏يمكن لرايتها أن تسقط

العالم - لبنان

‏وأضاف الشيخ يزبك في حديث له الاربعاء “نحن اليوم مررنا بأزماتٍ كبيرةٍ وفاجعةٍ عندما افتقدنا عاشق الإمام ‏المهدي وعاشق الله السيد المُلهم السيد الشهيد شهيد الأمة السيد حسن نصر الله (قدس الله أنفاسه ‏الشريفة) والسيد هاشم صفي الدين (قدس الله أنفاسه الشريفة)”، وأكد “هذه ‏المقاومة كانت هي سياج هذا الوطن وحريته”.

ولفت الشيخ يزبك الى أنه “عندما وافقنا على وقف إطلاق النار لأجل أن نحفظ هذا الوطن ونحفظ ‏الآخرين، ولكن هذا العدو ليس عنده ميثاقٌ وعهد، فإن الذي لم يستطع أن يُحققه في الحرب، أراد ‏أن يخترق وقف إطلاق النار ليعبث في أرضنا وأهلنا وفي هدم المباني والإعتداء على الآخرين”.

وتابع “أيها الشرفاء أيها المقاومون، أيها الشعب الذي لم يخاف العدو، هذا ‏الشعب الذي اقتحم الموت، هذه المقاومة هي مقاومتكم وأنتم سندها وأنتم في مقدمتها وأنتم الذين ‏تُلقنون الدرس لهذا العدو”.

اقرأ وشاهد أيضا:

أمثال نصرالله يستشهدون في لحظات مصيرية يكتب فيها تاريخ الأمة + فيديو

وقال الشيخ يزبك: إنه “نُطالب اليوم الدولة بأن تُؤدي ما عليها من واجب، ‏أن تؤدي ما عليها في مواجهة هذا الاحتلال، نحن على أبواب انتهاء المدة التي أعطيت، لكن بعد ‏هذه المدة فقد قال أميننا العام سماحة الشيخ نعيم قاسم: بعد ذلك نحن سوف يكون لنا تفكير ‏حسب ما يمكن أن نُحققه فيما بعد”.

واضاف: ان “المقاومة تُدافع عن لبنان وهي حصن لهذا البلد، فإن البلد بحاجة إلى من يُدافع ‏عنه”.

وتابع: “عندما تتصدى الدولة لتحمي الحدود فنحن مع هذه الدولة وندعم هذه الدولة وهذا ‏ما رأيتموه عندما كان أهلنا مع الجيش يقتحمون تلك القرى فنحن جميعاً نتطلع إلى ذلك اليوم”.‏

اقرأ وشاهد أيضا:

الاحتلال يمدد فترة البقاء في لبنان والحكومة تدعو للالتزام بالاتفاق

واشار الشيخ يزبك، الى اننا “نتطلع إلى يوم الـ23 من هذا الشهر حيث يكون تشييع إمام الأمة السيد ‏الشهيد الأقدس السيد حسن نصرالله”.

وتابع “نعم سوف يكون هذا التشييع الوطني نابعا من هذا الوطن ‏الذي دفع دمه ووجوده ومقاومته من أجل هذا الوطن وعزة هذا الوطن”.

واكد ان “المقاومة باقية لا ‏يُمكن لِرايتها أن تسقط، فالراية كما وعد سماحة السيد بأن الراية لن تسقط وأن الراية ستستمر، ‏هو وعده الوعد الصادق، وإن شاء الله سيتحقق، ونسأل الله سبحانه وتعالى لأمتنا العزة ‏والكرامة”.

المصدر: موقع "قناة المنار" عن "الوكالة الوطنية للاعلام"