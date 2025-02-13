الشيخ يزبك: المقاومة باقية لا ‏يمكن لرايتها أن تسقط

العالم - لبنان
وأضاف الشيخ يزبك في حديث له الاربعاء “نحن اليوم مررنا بأزماتٍ كبيرةٍ وفاجعةٍ عندما افتقدنا عاشق الإمام المهدي وعاشق الله السيد المُلهم السيد الشهيد شهيد الأمة السيد حسن نصر الله (قدس الله أنفاسه الشريفة) والسيد هاشم صفي الدين (قدس الله أنفاسه الشريفة)”، وأكد “هذه المقاومة كانت هي سياج هذا الوطن وحريته”.
ولفت الشيخ يزبك الى أنه “عندما وافقنا على وقف إطلاق النار لأجل أن نحفظ هذا الوطن ونحفظ الآخرين، ولكن هذا العدو ليس عنده ميثاقٌ وعهد، فإن الذي لم يستطع أن يُحققه في الحرب، أراد أن يخترق وقف إطلاق النار ليعبث في أرضنا وأهلنا وفي هدم المباني والإعتداء على الآخرين”.
وتابع “أيها الشرفاء أيها المقاومون، أيها الشعب الذي لم يخاف العدو، هذا الشعب الذي اقتحم الموت، هذه المقاومة هي مقاومتكم وأنتم سندها وأنتم في مقدمتها وأنتم الذين تُلقنون الدرس لهذا العدو”.
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وقال الشيخ يزبك: إنه “نُطالب اليوم الدولة بأن تُؤدي ما عليها من واجب، أن تؤدي ما عليها في مواجهة هذا الاحتلال، نحن على أبواب انتهاء المدة التي أعطيت، لكن بعد هذه المدة فقد قال أميننا العام سماحة الشيخ نعيم قاسم: بعد ذلك نحن سوف يكون لنا تفكير حسب ما يمكن أن نُحققه فيما بعد”.
واضاف: ان “المقاومة تُدافع عن لبنان وهي حصن لهذا البلد، فإن البلد بحاجة إلى من يُدافع عنه”.
وتابع: “عندما تتصدى الدولة لتحمي الحدود فنحن مع هذه الدولة وندعم هذه الدولة وهذا ما رأيتموه عندما كان أهلنا مع الجيش يقتحمون تلك القرى فنحن جميعاً نتطلع إلى ذلك اليوم”.
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واشار الشيخ يزبك، الى اننا “نتطلع إلى يوم الـ23 من هذا الشهر حيث يكون تشييع إمام الأمة السيد الشهيد الأقدس السيد حسن نصرالله”.
وتابع “نعم سوف يكون هذا التشييع الوطني نابعا من هذا الوطن الذي دفع دمه ووجوده ومقاومته من أجل هذا الوطن وعزة هذا الوطن”.
واكد ان “المقاومة باقية لا يُمكن لِرايتها أن تسقط، فالراية كما وعد سماحة السيد بأن الراية لن تسقط وأن الراية ستستمر، هو وعده الوعد الصادق، وإن شاء الله سيتحقق، ونسأل الله سبحانه وتعالى لأمتنا العزة والكرامة”.
المصدر: موقع "قناة المنار" عن "الوكالة الوطنية للاعلام"