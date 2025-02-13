حماس تدعو لحراك عالمي أيام الجمعة والسبت والأحد رفضا للتهجير

العالم - فلسطين

وقالت الحركة في بيان يوم الأربعاء : “لتكن أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة حراكاً عالمياً، تُحشد فيه المواقف، وترفع فيه الأصوات عالياً ضدّ مخططات التهجير والترحيل القسري، التي ينادي بها الاحتلال وداعموه”.

وأكدت أن: هذه المسيرات تأتي تأييداً لحقوق شعبنا الثابتة والمشروعة في الدفاع عن أرضه، وفي مقدّمتها حقّه في الحريّة والاستقلال، وتقرير المصير، والتخلّص من الاحتلال.

وثمنت الحركة كلّ المواقف العالمية المؤيّدة والداعمة والمتضامنة مع شعبنا في قطاع غزة، ووقف العدوان عليه، وإنهاء الاحتلال لأرضه.