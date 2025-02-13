حماس تؤكد حرصها على عدم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال

العالم _ فلسطين المحتلة

وفي تصريح صحفي، أوضح القانوع أن حماس ليست معنية بانهيار الاتفاق، وأنها حريصة على تنفيذه وإلزام الاحتلال به.

وأشار إلى أن الوسطاء الدوليين يمارسون ضغوطاً من أجل ضمان تنفيذ كامل الاتفاق، بما في ذلك البروتوكول الإنساني واستئناف عملية التبادل المقررة يوم السبت.

كما ذكر القانوع أن وفد حركة حماس متواجد في القاهرة لمناقشة العقبات التي وضعتها قوات الاحتلال وسبل تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.

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وفي سياق متصل، انتقد القانوع لغة التهديد والوعيد التي يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن هذه التصريحات لا تسهم في تحقيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار