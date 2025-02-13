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مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم انتحاري على وزارة أفغانية

مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم انتحاري على وزارة أفغانية
الخميس ١٣ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم انتحاري الخميس على وزارة التنمية الحضرية والإسكان الأفغانية، وفق ما أفاد ناطق باسم حكومة طالبان.

العالمأفغانستان

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني لوكالة فرانس برس إن "المهاجم الانتحاري أراد دخول الوزارة فأطلق النار عليه أحد المجاهدين (قوات الأمن)، ونتيجة الانفجار قتل شخص آخر قربه وأصيب ثلاثة آخرون".

وانحسرت أعمال العنف في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021 لكن تنظيم داعش ما زال يشن هجمات بالأسلحة والقنابل في تحدٍ لحكمها.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن هجوم الخميس.

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وكان تنظيم داعش الارهابي تبنى الأربعاء هجوما انتحاريا أوقع ثمانية قتلى أمام مصرف في شمال أفغانستان الثلاثاء فيما كان مسؤولون من حكومة طالبان يستلمون رواتبهم منه.

وفي كانون الأول/ديسمبر، قُتل وزير اللاجئين الأفغاني خليل حقّاني في وزارته في كابول بهجوم انتحاري أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

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