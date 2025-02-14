شاهد.. الإحتلال يمدّد مهلة إنسحابه من الجنوب وبيروت تعلن رفضها

العالم – خاص بالعالم

تصدّر إصرار كيان الاحتلال على تمديد جديد لمهلة انسحاب قواته من جنوب لبنان حتى آخر شباط الجاري، المشهد السياسي والامني بعد رفض العاصمة بيروت لاي خطوة في هذا الاتجاه سيما وان الجانب اللبناني التزم بالشق المتعلق به في القرار 1701.

وقال قاسم هاشم عضو كتلة التنمية والتحرير:" الموقف اللبناني موحد على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي برفض أي تأخير بانسحاب العدو من كل جزء محتل منذ بداية هذا العدوان وأن يكون هنالك تسليم لهذه المواقع لهذه الجهة أو لراعي أمريكي وبكل صراحة نقول هذا مرفوض".



وقال جهاد الصمد نائب في البرلمان اللبناني:" ان العدو الاسرائيلي هو في الاساس كيان مارق لا يخضع لاي اعتبارات ولا قانون ولا قوانين دولية وحق مشروع لأي دولة ممارسة استعمال كافة الوسائل المشروعة والمتاحة لتحرير الارض وهذا حق تضمنه جميع الاعراف".



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وفي وقت تعمل الولايات المتحدة على مقترح يشكل، من وجهة نظرها، حلا، اكدت المصادر المطلعة ان اي خطة بديلة تعني شرعنة للاحتلال المقنع لاراض لبنانية.



وقال منير شحادة المفوض السابق للحكومة اللبنانية لدى قوات اليونيفيل:" انسحاب "اسرائيل"وابقائها على خمس نقاط بكل الاحوال، هو خرق للقرار 1701 واتفاقيات وقف إطلاق النار أما جناحيه وجود قوات اجنبية كفرنسية وامريكية فهذا المقترح الذي وضع يعتبر احتلالاً مقنع في لبنان".

التطورات الجنوبية احدثت استنفارا سياسيا لبنانيا في ظل تداخل المساعي الدولية وخاصة المقترح الفرنسي بعد اعلان الرئيس ايمانويل ماكرون عن استعداد بلاده لنشر قوات فرنسية في النقاط الخمس التي ينوي الاحتلال البقاء فيها.

هذا في وقت من تحدثت معلومات دبلوماسية عن عودة الموفدة الامريكية مورغان اورتغوس الى بيروت في الايام القلية القادمة لابلاغ لبنان بالموقف الامريكي حول انسحاب الاحتلال من جنوب لبنان .

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