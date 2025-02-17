قراءة في الإنسحاب الإسرائيلي المرتقب من جنوب لبنان

العالم – العين الإسرائيلية

وحول التزام قوات الاحتلال الإسرائيلية بالمهلة الإضافية وانسحابها كاملاً من جنوب لبنان في 18 من شهر فبراير الجاري؟ أكد د. علي شكر الأستاذ في العلاقات الدولية بأننا اليوم أمام أمرين أساسيين يحددان هذا الواقع: أولاً: أن الإسرائيلي بحاجة لهذا الانسحاب انطلاقاً من أن العودة إلى الداخل وترتيب الأوضاع الداخلية تتطلب الانسحاب لتأمين الأمن من وجهة النظر الإسرائيلية.

ولفت شكر إلى أن الأمر الثاني يتمثل في أن الأمريكي يعيد ترتيب أوضاع المنطقة. وبالتالي انتقل إلى المرحلة الروسية، بمعنى التواصل بين الرئيسين الروسي والأمريكي، الذي كان محطة مهمة جداً خلال الأيام الماضية. وهذا يعني بأن التوجه الأمريكي انتقل فعلياً من الشرق الأوسط كنقطة أساسية محورية، إلى البدء بالملفات الأخرى: الساحة الأوروبية حالياً، ومن ثم لاحقاً الساحة الصينية.

إذن الحاجة أمريكية إسرائيلية إضافة إلى أن الوجود الإسرائيلي والاحتلال المستمر لا يضيف أي شيء في المشهد الإسرائيلي الراهن. وبالتالي فإن الانسحاب سيكون خلال المرحلة الراهنة.

وأضاف شكر: حتى النقاط المحددة، كانت هناك مؤشرات إلى أنه يمكن أن تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلية منها ويكون هناك تواجد لدول أخرى. كان مطروحاً الوجود الفرنسي أو غيره. وإن لم تنسحب مباشرة خلال المهلة المحددة الثامن عشر من الشهر الجاري، أعتقد بأنها ستمدد بنسبة قليلة. ولكن الانسحاب سيتم عملياً، وإلا سنكون أمام إعادة خلط للأوراق ومشهد مختلف كلياً عما هو قائم حالياً.

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وتطرق البرنامج إلى إنشغال الإعلام العبري بموضوع الاتفاق على الانسحاب من جنوب لبنان، والقرار الذي سيتخذه بنيامين نتنياهو في هذا الشأن، وهو ما كان مدار أحد التقارير كما سنشاهد في الإعلام العبري.

وبحث البرنامج في وجود تنسيق أمريكي إسرائيلي على انتهاك الاتفاق مع لبنان، وعلى انتهاك أيضاً اتفاق غزة من خلال تغيير الاتفاق فيما يتعلق بالمرحلة الثانية منه، بحسب إحدى مراسلات الإعلام العبرية.

وألقى البرنامج الضوء على ما يجري في قطاع غزة، حيث تكثر الأسئلة اليوم حول مصير المرحلة الثانية من الاتفاق، وما إذا كان بالأساس نتنياهو يريد الانتقال إلى هذه المرحلة في ظل الاتهامات في الإعلام العبري لنتنياهو بالعمل على الإطاحة بهذا الاتفاق، بحسب ما يقول إسحاق بريك، وهو الجنرال الإسرائيلي السابق.

وناقش البرنامج ما يتعلق بالانتقادات الداخلية في الكنيست الإسرائيلي التي توجه لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، هي ما يسميه أحد أعضاء الكنيست السابقين "تمويل حماس" من خلال السماح بإدخال المساعدات، متسائلاً: "كيف لنا أن نقبل بأن يتم تمويل حماس لتستمر بتجنيد مقاتلين جدد؟".



ضيف البرنامج:

- د. علي شكر الأستاذ في العلاقات الدولية

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