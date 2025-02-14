28 جريحاً دهساً في ميونخ.. والسلطات ترجح فرضية الهجوم

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وأفاد ناطق باسم الشرطة الألمانية بأن المشتبه به في الحادث هو طالب لجوء أفغاني يبلغ من العمر 24 عاما. وقال المصدر إن 28 شخصا على الأقل جرحوا في الحادث الذي أتى قبل عشرة أيام على انتخابات عامة مقررة في ألمانيا، ويحتل ملف الهجرة صدارة الأولويات في حملات المرشحين.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن على الشرطة تحديد ما إذا كان سائق السيارة المستخدمة، طراز ميني كوبر، قادها عمدا في الحشد أم اختلط عليه الأمر بين دواستي الوقود والمكابح. وقالت الشرطة على موقع التواصل إكس إنها تمكنت من احتجاز منفذ الهجوم ولا تعتقد أنه يشكل أي تهديد آخر، لكنها رفضت التعليق على ما إذا كانت الواقعة حادثا.

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ويبدأ مؤتمر ميونخ للأمن فعالياته غدا الجمعة وسيصل كبار المسؤولين، بمن فيهم فانس وزيلينسكي، في وقت لاحق من اليوم. وتجري الشرطة عملية واسعة بالقرب من محطة القطار المركزية في المدينة. وكتب مراسل لقناة "بي.آر" المحلية في منشور على إكس: "هناك شخص واحد ملقى في الشارع وأخذت الشرطة شابا. الناس يجلسون على الأرض يبكون ويرتجفون".

وأصيب في الواقعة في ما يبدو بعض المشاركين في تظاهرة مرتبطة بإضراب نظمته نقابة فيردي، وفقا لقناة "بي.آر" الألمانية. وقالت النقابة إنه ليست لديها أي معلومات عن الواقعة. وأقامت الشرطة نقطة تجمع للشهود في لونبروكيلر، إحدى أقدم قاعات الجعة في ميونخ. والوجود الأمني مكثف في ألمانيا قبل الانتخابات الاتحادية المقررة الأسبوع المقبل وبعد سلسلة من الهجمات العنيفة.