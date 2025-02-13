اللواء صفوي: وهم الإمبراطورية في المنطقة، مآله الفشل

العالم – إيران

وأشار اللواء صفوي في كلمة ألقاها في مدينة تبريز إلى الأفكار المتعلقة بإحياء وإيجاد الإمبراطوريات المنهارة في المنطقة ليقول إن بعض منافسي إيران الاستراتيجيين في المنطقة يبحثون عن هكذا قضايا لإعادة بناء الماضي التاريخي، متجاهلين أن عصر هكذا فرضيات قد ولى.

وأشار إلى أن الدول المجاورة لإيران تبلغ 15 دولة معتبرا أن ذلك يشكل ميزة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية مهمة للبلاد مؤكدا على توسيع التعاون مع جميع الدول الجارة.

وقال إن محافظات آذربايجان الشرقية وآذربايجان الغربية وأردبيل مجاورة لأربع دول، إذ يمكن الإفادة من هذه الميزة المهمة لتحسين الظروف الاقتصادية للمنطقة.

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واعتبر أن العقوبات والتهديد والحرب الإعلامية والهجينة، هي من المؤامرات التي يحيكها الأعداء ضد إيران الإسلامية في الظروف الحالية ودعا إلى التحلي باليقظة للوقوف بوجه الهجمات المعادية.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي ظل تمتعها بقائد شجاع ومدير وحكيم وكذلك رئيس للجمهورية مخلص وثوري، وفي ضوء الاتحاد والتماسك الداخلي، قادرة على التغلب على جميع المشاكل وتحقيق التنمية والتقدم في البلاد.