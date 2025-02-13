ملك الأردن: مواقفنا ثابتة وراسخة ومصلحة الأردن فوق كل اعتبار

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وقوبل ملك الأردن وولي عهده، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، باستقبال شعبي تاريخي، إذ ملأ الأردنيون شوارع العاصمة عمّان قادمين من مختلف المحافظات، رغم برودة الطقس وبُعد المسافة، وفقا لوسائل إعلام أردنية محلية.

وردا على ذلك، كتب ملك الأردن عبر منصة "إكس": " أشكركم أبناء وبنات شعبي الوفي، أستمد طاقتي وقوتي منكم. مواقفنا ثابتة وراسخة، وسأفعل الأفضل لبلدي دائمًا وأبدًا، فمصلحة الأردن فوق كل اعتبار".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تلقى أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا، من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، لبحث خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الاتصال الهاتفي ركز بشكل كبير على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على وحدة الموقفين المصري والأردني، بما في ذلك ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة إطلاق سراح المحتجزين، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية في إطار المساعي الرامية لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.

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وأشار السفير الشناوي إلى أن الزعيمين شددا على أهمية بدء عملية إعادة إعمار غزة بشكل فوري مع التشديد على عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وضرورة وقف الممارسات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 اسير إسرائيلي، مقابل إفراج الاحتلال عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.

كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، يلتزم الاحتلال بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.