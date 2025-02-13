سفير إيران يشيد بجنوب إفريقيا لرفعها دعوى ضد الكيان الصهيوني

العالم – إيران

جاء ذلك خلال مراسم الذكرى السنوية الـ46 لانتصار الثورة والتي أقامتها السفارة الإيرانية في بريتوريا مشيرا إلى دعم إيران للنضال ضد الأبارتايد والعنصرية في جنوب إفريقيا مشيدا بالإجراء القيم لهذا البلد في رفع دعوى لدى محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني لارتكابه الإبادة الجماعية في غزة.

وتابع أنه بعد مضي 46 عاما على الثورة فإن إيران هي من أكثر دول العالم استقلالا وتأثيرا، وقد حققت تقدما لافتا في الكثير من الميادين بما فيها التكنولوجيا الحديثة والصحة وصناعات الدفاع والفضاء والاستخدام السلمي للطاقة النووية وغيرها.