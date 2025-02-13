مساعد الخارجية: موقف إيران من عدم التغيير الجيوسياسي للمنطقة، واضح

العالم – إيران

جاء ذلك خلال لقاء تخت روانجي اليوم الخميس السفير الأرميني لدى البلاد غريغور هاكوبيان، إذ أفادت السفارة الأرمينية في طهران، أن تخت روانجي التقى سفير أرمينيا لدى طهران ليقول إن توسيع العلاقات مع أرمينيا يكتسي أهمية خاصة في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرا إلى موقف إيران الجلي بشأن وحدة أراضي أرمينيا.

أما السفير الأرميني في طهران، غريغور هاكوبيان فقد قدم التهاني بالذكرى السنوية الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية وقال إن تعميق العلاقات مع إيران على أساس الاحترام والثقة المتبادلتين يحظى بأهمية خاصة لأرمينيا حكومة وشعبا.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والبنية التحتية والطاقة والتطورات الاقليمية.