شاهد.. رفض شعبي اردني لمخططات ترامب لتهجير الفلسطينيين

العالم - خاص بالعالم

وما زالت أصداء دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تعصف وتلقي بظلالها على الشارع الأردني الذي أبدى موقفه الغاضب تجاه تلك الدعوات، مؤكدين ان ترامب يسعى إلى مساعدة الاحتلال الاسرائيلي بالسيطرة الكاملة على جميع الأراضي الفلسطينية.

وقال الصحفي الفلسطيني ضرار علي، لمراسل قناة العالم في عمان محمد الخرابشة: ما تسعىاليه الادارة الاميركية والادارة الصهيونية هي افراغ هذه الرقعة السكنية حتى يتمكن الاسرائيليون من بناء مستوطناتهم وتوطينهم واحتلال الاراضي ومن السيطرةن ومن ثم الانتقال للسيطرة على الدول العربية المجاورة.

زيارة ملك الأردن عبدالله الثاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاءت تزامنا مع استمرار وقفات التضامن والغضب للتأكيد على الموقف الشعبي الأردني برفض فكرة التهجير.

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وقال مواطن اردني لمراسلنا: انه تهجير قسري بهدف تكوين مشاريع صهيونية امريكية، وهو امر مرفوض بشكل قاطع، أعترض جدا على هذا الموضوع وموقفي ثابت ان الفلسطينيين يجب ان يكونوا على ارضهم بغض النظر عن اي ظرف موجود.

وقال آخر لمراسلنا: اصلا هذه الفكرة خاطئة ومرفوضة، ان يتكلم شخص ويريد اخراج ناس من ارضهم التي يعيشون فيها طوال عمرهم ومن اجدادهم واجداد اجدادهم هم اصحاب الارض وارضهم وبلدهم وهو يريد انه يريد تهجيرهم منها واخراجهم الى مكان آخر.

ويرى الأردنيون ان السبيل الوحيد لمواجهة تلك الدعوات ومجابهة تلك المخططات هو وجود تحالف عربي إسلامي.