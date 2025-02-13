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الرئيس بري: إذا بقي "الإسرائيليون" فـ"الأيام بيننا"

الرئيس بري: إذا بقي
الخميس ١٣ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس مجلس النواب اللبنانی نبيه بري في عين التينة رئيس لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال جاسبر جيفرز بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، حيث تناول اللقاء آخر المستجدات الميدانية في الجنوب والخروقات "الإسرائيلية" لاتفاق وقف النار ولبنود القرار الأممي 1701.

العالم - لبنان

وقال الرئيس بري في حديث مع الاعلاميين إن الوفد الأميركي أبلغني أن "الإسرائيليّين" سينسحبون من القرى الجنوبية باستثناء 5 نقاط مع سبل الوصول إليها وأبلغتهم رفض لبنان هذا الأمر.

ولفت الرئيس بري إلى أنه رفض الحديث عن أي مهلة لتمديد فترة الإنسحاب ومسؤولية الأميركيين أن يفرضوا الانسحاب وإلا يكونوا قد تسببوا بأكبر نكسة للحكومة.

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وأضاف أنه لا علاقة للأميركيين بموضوع السلاح شمال الليطاني، وهذا شأن يناقش في إستراتيجية دفاعية يدعو إليها رئيس الجمهورية.

وشدد على أنه إذا بقي "الإسرائيليون" فـ"الأيام بيننا"، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، والجيش يقوم بواجبه كاملًا في جنوب الليطاني.

وتابع: "حزب الله يلتزم بشكل كامل، وإذا بقي الاحتلال فهذا يعني أن "الإسرائيلي" سيمارس حرية الحركة والعدوان في لبنان وهذا أمر مرفوض".

وأكد أن "تشييع السيد حسن نصر الله سيتم بهدوء ولا إطلاق للنار والجيش وقوى الأمن سيحفظان الأمن".

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