بالفيديو/غضب عارم بمطار بيروت احتجاجا على عدم السماح لطائرة إيرانية بالهبوط

العالم-لبنان

وافادت مصادر لبنانية ان متظاهرين يواصلون قطع طريق المطار احتجاجاً على منع طائرة إيرانية من التوجه من طهران إلى بيروت.

واضافت ان المواطنين حرقوا اطارات خلال احتجاجات عارمة على طريق مطار بيروت بعد منع هبوط طائرة ايرانية تقل زوار لبنانيين عائدين من طهران.

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وبحسب المعلومات فقد تراجع المعتصمون من امام مدخل المطار باتجاه اوتوستراد الاسد وذلك بعد إشكال مع الجيش اللبناني، ومن ثم قام الشبان بإحراق إطارات السيارات.

وقد انتشر في وقت سابق مشاهد مصورة وأنباء ان عشرات اللبنانيين عالقون في مطار طهران بعد ان مُنعت طائرتهم من القدوم والهبوط في مطار بيروت، بقرار من السلطات اللبنانية، ما اثار موجة غصب عارمة بين اللبنانيين في مطار طهران، الأمر الذي انعكس ردة فعل على الاهالي في لبنان.

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وفي السياق قال الصحافي عبدالله قمح ان من أصدر الأمر بمنع هبوط الرحلة الايرانية في المطار هو وزير الأشغال فايز رسامني، بإشارة وعلم مسبقين من رئيس الحكومة نواف سلام.لبنانويقال إن هذا القرار الذي اتخذته منظمة الطيران المدني اللبناني، تم تنفيذه تحت ضغط من الولايات المتحدة.

ويرى المراقبون ان المتظاهرين اللبنانیين رسموا الیوم خطًا أحمر للكرامة والسيادة، واكدوا أن اللبنان لن تركع ولن يُدار بأوامر العدو.