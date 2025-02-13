قناة العالم
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السعودية
سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
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سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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ترامب: كندا مرشحة بقوة لتكون الولاية الاميركية الحادية والخمسين
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تجدد الاشتباكات مع قوات الاحتلال بحي المنشية في مخيم نورشمس بطولكرم
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الطائرة الايرانية التي منع وصولها لبيروت تقل ركابا لبنانيين عالقين بطهران
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احتجاجات في لبنان على منع طائرة ايرانية من التوجه من طهران الى بيروت
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اندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمحيط مخيم نورشمس بطولكرم
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إصابة جندي للإحتلال رشقا بالحجارة في مواجهات بقرية اودلا جنوب شرق نابلس
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حركة الجهاد الإسلامي: ما لم يحققه الإحتلال بالقوة لن يحققه بخطط ترامب
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الاحتلال يدفع بتعزيزات متتالية لقواته في جنين بالضفة الغربية عبر حاجز الجلمة
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رئيس الوزراء العراقي لنظيره التشيكي: ندعم كل جهود التهدئة في المنطقة
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الاعلام العبري: إسرائيل تستعد غدا لتلقي أسماء 3 أسرى ستفرج عنهم حماس