حزب الله يصدر بيانا بشأن أزمة منع هبوط طائرة إيرانية تقل لبنانيين

العالم - لبنان

وجاء في البيان:

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

تعليقاً على أزمة المواطنين اللبنانيين العالقين في الخارج نتيجة التهديد "الإسرائيلي" ‏باستهداف الطائرة الإيرانية التي ستقلّهم من إيران، أدلى النائب إبراهيم الموسوي ‏بالتصريح الآتي:‏

إنّ تمادي العدو "الإسرائيلي" في انتهاك السيادة اللبنانية وتواطؤ المجتمع الدولي لا سيما الولايات ‏المتحدة معه قد دفعه إلى توسيع انتهاكاته وتنويعها، وهذا أمر مدان بالكامل ويجب أن يكون ‏موضع إدانة واستنكار من الجميع في لبنان، وأن يرفعوا الصوت عالياً ويحملوا الجهات ‏والمؤسسات الدولية المختصة المسؤولية كي تقوم بواجباتها بوقف الاعتداءات الصهيونية بحق ‏مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي. ‏

شاهد ايضا.. بالفيديو/غضب عارم بمطار بيروت احتجاجا على عدم السماح لطائرة إيرانية بالهبوط

إنّ اللبنانيين الذين تفاءلوا خيرًا بإعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية يضعون الحكومة أمام ‏مسؤولياتها ويطالبونها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سيادة لبنان على كامل مرافقه العامة ‏وأهمها المطار حتى لا يظن العدو أنه حرّ في ممارسة فعل العدوان وانتهاك السيادة كيفما شاء. ‏وعلى الدولة اللبنانية بأجهزتها كافة أن تتحمل مسؤولياتها لإنهاء هذا الأمر والعمل على إعادة ‏مواطنيها إلى بلدهم فورًا وعدم الامتثال للتهديدات "الإسرائيلية" تحت أي مسمى أو ظرف. ‏

كما أدعو في الوقت نفسه المواطنين الكرام وكل الغيورين على مصلحة بلدهم وأهلهم إلى ‏الوعي العميق والتعقل وإفساح المجال أمام المعالجات لهذه الأزمة المستجدة، وأن يكون التعبير ‏عن رفض هذه الخروقات والإنتهاكات "الإسرائيلية" لسيادتنا بشكل سلمي ومسؤول.‏