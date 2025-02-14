ترامب يعلن تقدما كبيرا في طريق حل الأزمة الأوكرانية

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وقال ترامب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في البيت الأبيض: "أعتقد أننا قطعنا شوطا طويلا نحو إنهاء هذه الحرب الرهيبة التي يموت فيها الكثير من الناس".

كما أعلن ترامب أن مسؤولين أمريكيين وروس وأوكرانيين سيعقدون لقاء لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية في المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل.

وكان قد أجرى الرئيسان الروسي والأمريكي محادثة هاتفية يوم الأربعاء، استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وكما أفاد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، ناقش الزعيمان قضايا تتعلق بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين الأسرى في البلدين، بالإضافة إلى تسوية الوضع في أوكرانيا.

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وتطرق الرئيسان أيضا إلى مواضيع أخرى، بما في ذلك التسوية في الشرق الأوسط، والبرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية في المجال الاقتصادي. واتفق بوتين وترامب على استمرار الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم لقاء شخصي بينهما.