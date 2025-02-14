ايران تؤكد على الاستقرار والحل السياسي في اليمن

العالم-ايران

وحسبما نقلت وكالة ارنا, أرسلت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، عقب تصريحات نائبة المندوبة الاميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة دوروتي شيا، رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، جاء فيها: "لا يمكن لواشنطن إخفاء مسؤوليتها عن التواطؤ في جرائم الكيان الصهيوني باتهام إيران".

واضافت: "وخلافا للولايات المتحدة التي تعمل من خلال إرسال الأسلحة وتوفير الدعم المالي واسع النطاق لجرائم الكيان الصهيوني لتعزيزه في عدوانه المستمر ضد الشعوب المظلومة في المنطقة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت وستظل ملتزمة بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن".

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كما نفت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أي انتهاك لحظر الأسلحة أو المشاركة في تصعيد الصراع في اليمن، مؤكدة: "أن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الأزمة اليمنية كان دائما موحدا ومستقرا. يجب حل هذه الأزمة من خلال عملية سياسية شاملة تضمن استقلال هذا البلد وسيادته الوطنية ووحدته وسلامة أراضيه".

وأعلنت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة مرة أخرى: "منذ بداية الأزمة اليمنية، دعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى وقف العدوان فوراً، ووقف إطلاق النار، وبدء محادثات هادفة بين الأطراف اليمنية، والتوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة دون أي تدخل أجنبي".

وأكدت: "إن مستقبل اليمن يجب أن يحدده شعب هذا البلد فقط، والسلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الدبلوماسية واحترام السيادة الوطنية والالتزام بالقانون الدولي، وليس من خلال التدخلات العسكرية أو توجيه اتهامات كاذبة".

وكانت نائبة المندوبة الدائمة الاميركية بالامم المتحدة قد كررت اتهامات واشنطن للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حركة أنصار الله في اليمن، بزعم تجهيزها لها مالياً وتسليحياً، وادعت انه : "بمساعدة إيران نفذ الحوثيون (أنصار الله في اليمن) العديد من الهجمات على البنية التحتية المدنية".