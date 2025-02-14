طائرة وزير الخارجية الامريكي تعود ادراجها بسبب تعرضها لمشكلة

العالم-الأميركيتان

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن طائرة تقل الوزير ماركو روبيو من واشنطن إلى ميونيخ واجهت مشكلة ميكانيكية وعادت أدراجها.

وأوضح أن الطائرة عادت إلى قاعدة آندروز الجوية المشتركة، فيما اشارت تقارير الى ان تصدعا في الزجاج الأمامي بطائرة روبيو أجبرها على العودة لأدراجها.

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وأشار المسؤول إلى أن "التصدع في الطائرة لم يكن مصدر قلق للسلامة"، مبينا ان "روبيو عاد إلى مكان الإقلاع لتبديل الطائرة، وسيواصل رحلته على متن طائرة أخرى".

وتستضيف ميونيخ مؤتمر الأمن العالمي خلال الفترة الواقعة بين 14 و16 فبراير.