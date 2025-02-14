أمن النمسا يداهم منزل الصحفي البريطاني ريتشارد مدهيرست بتهمة الانتماء لحماس

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وتم استدراج مدهيرست إلى اجتماع بحجة متعلقة بالإقامة، ليُفاجأ بعد انتهاء المقابلة بمداهمة من عملاء الاستخبارات النمساوية. خلال المداهمة، تم تفتيش منزله وصودرت أجهزته الإلكترونية ومخطوطات لكتاب يعمل عليه منذ عامين.

وأكد مدهيرست أن احتجازه يأتي ضمن تصعيد منهجي ضده وضد صحفيين مستقلين آخرين، خاصة بعد توقيفه في بريطانيا العام الماضي بموجب قانون الإرهاب. وأشار إلى وجود صلة واضحة بين التحقيقات النمساوية والبريطانية، مع احتمال تنسيق بين الطرفين.

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يُعرف مدهيرست بتقاريره الناقدة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وفقاً لمذكرة قضائية أظهرتها السلطات له، كان عليه الخضوع للاستجواب لمدة ست إلى سبع ساعات، حيث تم أخذ بصماته وعينة "دي إن إيه" الخاصة به، وصُورت صورة جنائية له