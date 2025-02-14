بالفيديو.. كاميرا العالم تواكب عملية اعادة الحياة لخانيونس رغم الصعوبات

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على الرغم من قلة وضعف الامكانيات والمعدات لدى عمال وطواقم بلديات قطاع غزة الا انهم لم يتوقفوا لحظة واحدة عن ازالة الركام وفتح الطرقات وترميم بعض البنى التحتية التي دمرها الجيش الاسرائيلي بشكل متعمد لمفاقمة الواقع الانساني وتدمير هذه البنى وان تصبح هذه المنطقة منكوبة وغير صالحة للسكن.

ومن احد الاحياء في خان يونس وصلت الآليات الاسرائيلية ودمرتها بشكل كبير ، حيث اصبحت منطقة منكوبة.

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وقال صائب لقان، مدير الاعلام في بلدية خان يونس، ان " نحن في بيت خان يونس نعمل ضمن 4 مسارات اساسية من اجل تامين عودة النازحين لبيوتهم. المسار الاول يتعلق بفتح الشوارع الشريانية والرئيسية من اجل تامين عودة النازحين وقد قمنا في وقت سابق وخلال شهرين بازالة اكثر 45 الف طن من الركام هذه الجهود تبقى ضمن المعالجات الاولية لمشاكل الركام واغلاق الطرق الرئيسية في خان يونس. نأمل في قادم الايام ان تساعدنا الظروف اكثر ونفتح جميع شوارع خان يونس".

واضاف ان "الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوانه الغاشم على ابناء شعبنا في قطاع غزة قام باستهداف اكثر من مئة الف متر طولي من خطوط الصرف الصحي والمناهل وهو ما شكل عبء كبير على طواقم بلدية خان يونس التي تعمل بامكانات محدودة جدا ، قمنا باصلاح 420 اشكلية للصرف الصحي لرفع الضرر عن المواطنين لكن تعمد الاحتلال هذه البنى التحتية فاقم من المعاناة الانسانية في خان يونس".

واكد "الحاجة الى معدات كبيرة من اجل اجراء الاصلاحات والاعمار وفتح الشوارع ، حيث هناك معاناة كبير من عدم توفر المعدات اللازمة للعمل".