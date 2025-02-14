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شاهد.. الإحتلال يستهدف الفلسطينيين النازحين في الضفة الغربية

الجمعة ١٤ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

يواصل الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب الجرائم في مخيمات شمال الضفة الغربية، التي تتنوع بينَ القتل والتهجير، حيث قتل أُمّاً وجنينها وأصاب زوجها خلال نزوحهم من مخيمِ نور شمس في طولكرم.

العالم - خاص بالعالم

الموت يسبق الميلاد هكذا تُقتل الحياة في فلسطين قبل أن تبدأ، وهكذا تُمحى الأحلام قبل أن تتحقق برصاص الاحتلال الذي اخترق رحم سندس من مخيم نورشمس أثناء نزوحها برفقة زوجها فقتلتها وجنينها في رحمها تاركين خلفهما حلمًا لم يكتمل، وفرحة لم تولد
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بمكان ليس بالبعيد عائلة أخرى نجت من ذاك الرصاص كالصبّار الذي لا يموت بسهولة، ويؤمنون بأن خيمتهم مؤقتة، حاملين في قلوبهم وطناً لن يسمحوا بأن يمحى
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يظن الاحتلال بالقتل والتهجير والتنكيل التي لا زالت مستمر في مخيمي نورشمس وطولكرم يتمكن من كسر شوكة اللاجئين الفلسطينيين لكن الحلقة سيظلوا شوكة في حلقه الى حين رحيله وعودتهم.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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