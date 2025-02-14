المقاومة تعلن اسماء 4 أسرى إسرائيليين ستفرج عنهم السبت

العالم - فلسطين

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن المقاومة قررت الإفراج يوم غد السبت عن 3 أسرى إسرائيليين.

وذكر في تصريح مقتضب اليوم الجمعة، أن الأسرى الذين سيفرج عنهم هم ساشا ألكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن.

في حين أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها ستفرج عن الروسي الإسرائيلي ألكسندر توربانوف في إطار الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

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وفي الجانب الإسرائيلي، قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن “قائمة الأسرى التي وصلت من حماس مقبولة لنا”.

وأفاد موقع واللا، أن سلطات الاحتلال بدأت بإبلاغ عائلات الأسرى المقرر الإفراج عنهم بعد وصول القائمة من حماس.

كما أكدت وسائل إعلام عبرية أن الرقابة العسكرية سمحت بنشر أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم غدا من غزة.

وكانت حالة من الترقب والانتظار قد سادت في قطاع غزة وكيان الاحتلال الإسرائيلي تحسبا لتنفيذ الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، بعد الأزمة التي أثارها منع الاحتلال تنفيذ بعض بنود البروتوكول الإنساني لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين كبيرين، أنه يبدو أن الأزمة بشأن تبادل الأسرى وتنفيذ بنود الاتفاق قد تأجلت إلى الأسبوع المقبل.

وكانت حماس أكدت يوم أمس الخميس استمرارها بتطبيق وقف إطلاق النار، وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى حسب الجدول الزمني المحدد، في وقت أبدت فيه مصادر إسرائيلية تفاؤلها باستمرار الصفقة وإطلاق سراح الأسرى السبت.

وأكدت مصادر نجاح الاتصالات للمضي في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأن الوسطاء أكدوا التزام الأطراف بتنفيذ جميع بنود الاتفاق بما فيها البروتوكول الإنساني.

وقالت المصادر إنه سيبدأ اليوم إدخال البيوت المتنقلة والآليات الثقيلة لقطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وكشفت مصادر إسرائيلية أن المعدات ستدخل غزة من معبر يسطر عليه الاحتلال الإسرائيلي بعد الموافقة عليها وسط تفاؤل باستمرار الصفقة.

وأظهرت صور اصطفاف شاحنات محملة بالبيوت المتنقلة ورافعات الأنقاض على الجانب المصري من معبر رفح في انتظار الدخول إلى قطاع غزة.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي وتمتد مرحلته الأولى 42 يوما، يُفترض تنفيذ العملية السادسة لتبادل الأسرى السبت المقبل، لكن حماس أعلنت تأجيلها، متهمة الاحتلال الإسرائيلي بـ”تعطيل” تنفيذ الاتفاق، خصوصا عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر.