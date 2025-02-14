يوم الإنتصار الشعبي اللبناني على الإحتلال والعودة الى الجنوب المحتل

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هناك في بلدة مارون الراس الجنوبية حيث كان عويل الجنود الصهاينة في معركة أولي البأس عاليا وقفت امرأة جنوبية في السادس والعشرين من يناير كانون الثاني بمواجهة دبابة اسرائيلية فاتحة ذراعيها قائلة اطلقوا النار علي هذه أرضنا ليس لكم فيها مكان النار علي، هذه ارضنا ليس لكم فيها مكان.

مشهد المرأة الجنوبية كان واحدامن مشاهد الجنوبيين الزاحفين الى قراءهم رغم حراب الاحتلال ودباباته سنرجع حتما قالها الاهالي الرافعين اعلام المقاومة في تلك القرى والبلدات الجنوبية المحتلة ورد العدو عليهم بالنار، سقط من الاهالي شهداء كثر وتلونت العودة بالدم.

السادس والعشرون من يناير كانون الثاني من العام 2025 انه يوم العودة في الجنوب اللبناني، انه يوم مجيد من ايام المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الصهيوني.

في ذلك اليوم ربح لبنان رهانه على المعادلة الذهبية شعب ومقاومة وجيش وخسر العدو مرتين مرة في عدم القضاء على المقاومة ومرة في تأكيدبت ان المقاومة وشعبها في لبنان قد هزمه وهذا ما يطيح له التحلل من التزامه بمدة الستين يوما للانسحاب من القرى والبلدات الجنوبية المحتلة.



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لكن اهالي القرى والبلدات المحتلة ردوا عليه من حيث لا يحتسب فقد جاء في احدى مدرجات اتفاق وقف اطلاق النار الموقع بين لبنان والكيان الصهيوني.

في السابع والعشرين من نوفمبر تشرينا الثاني من العام2024 سوف تنسق الالية تنفيذ قوات الدفاع الاسرائيلية والقوات المسلحة اللبنانية للخطة المحددة والمفصلة للانسحاب والانتشار التدريجي في هذه المناطق والتي لا ينبغي ان تتجاوز الستين يوما.

لكن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان انقلب على الاتفاق فقد اعلن مكتبه في الرابع والعشرين من يناير كانون الثاني من العام2025 ان الجيش الاسرائيلي لن ينسحب من الجنوب اللبناني كما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق وعدم دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وقالت المنصقة الخاصة للامم المتحدة في لبنانجينين هينيس بالاسخارات ورئيس بعثة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم اليونيفل الفريق اروالدو لازارو في بيان مشترك إن الحقيقة هي أن الجداولة الزمنية التي تم تصورها في تفاهم نوفمبر لم يتم الوفاء بها واسلحته.

هبّ اهالي البلدات الجنوبية المحتلة منذ ساعات صباح السادس والعشرين من يناير / كانون الثاني وتمترس وفودا جماعية على ابواب بلداتهم المحتلة للدخول اليهاوكذلك كانت الجموع الشعبية في مشهد مهيب ترفع علامات المصر وصور الشهداء وصورة سيد شهداء الامة السيد حسن مصر الله وتقتحم بلدات عدة وسط اطلاق نار كثيف عليها من دبابات وجنود جيش الاحتلال ما ادى الى سقوط اكثر من 200شهيد وجريح.



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واعلنت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه في بيان ان الجيش يواصل مواكبة الاهالي العائدين الى البلدات الحدودية الجنوبية والوقوف الى جانبهم في مواجهة العدو الاسرائيلي انطلاقا من واجبه الوطني.

من جهته رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خاطب اهل الجنوب قائلا:"هذا يوم انتصار للبنان واللبنانيين انتصار للحق والسيادة والوحدة الوطنيةواني اذ اشارككم هذه الفرحة الكبيرة بدوره رئيس مجلسالنواب نبيه بري وجّه رسالةللجنوبيين جاء فيها:"دماء اللبنانيين الجنوبيين العزل وجراحاتهمهي دعوة صريحة وعاجلة للمجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق وقف النار للتحرك الفوري والعاجل لالزام "اسرائيل" بالانسحاب الفوري من الاراضي اللبنانية.

واذا كان يوم السادس والعشرين من يناير كانون الثاني يوم الانتصار الشعبي على العدو والعودة الى الجنوب المحتل فانه ايضا كسر مخطط العدو باقامة منطقة محروقة وعازلة من خلال التدمير الممنهج لقرى وبلدات في جنوب لبنان ويقول بيتر هارينج مدير شبكة سينابس للابحاث ومقرها بيروت:"ان "اسرائيل" تعمل على ما يبدوعلى انشاء منطقة عازلة غير قابلة للسكن على طول الحدود.

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