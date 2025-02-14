سعد الحريري يعلن عودة تيار المستقبل للعمل السياسي

العالم - لبنان

وفي كلمة أمام حشود اللبنانيين التي تجمّعت لإحياء الذكرى الـ20 لاستشهاد والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وسط بيروت، أكد الحريري دعمه لإرادة السوريين، وتضامن تيار المستقبل مع شعب فلسطين الجبّار وقضيته العادلة.

شاهد ايضا.. رفض لبناني للقرار الإسرائيلي ببقائه لأجل غير مسمى في 5 نقاط

وفي رسالة لأهالي الضاحية والجنوب، قال الحريري "أنتم شركاء في إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية "،مؤكّداً ضرورة خروج "الجيش" الإسرائيلي من المناطق التي احتلّها في جنوب لبنان.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إنّ لبنان يفتقد ويحتاج الشهيد رفيق الحريري كمشروع وحدة وشراكة واعتدال.