مستقبل القضية الفلسطينية ومشاريع ترامب الاستعمارية

العالم _ ملفات العالم

وضعت الحرب أوزارها مؤقتا وكشفت الأرض العديد من أسرارها بعد ما ارتوى تراب غزة وفلسطين وجنوب لبنان بدماء شهدائها، فأين ما وليت وجهك تجد الخراب والدمار، ورغم فضاعة هذا المشهد الدامي، أبى الفلسطيني أن يغادر وطنه ويتركها للمغتصبين.

ثم ليأتي أحدهم ويزعم السيادة على هذا الوطن الذي سُرق من أصحابه الأصليين، يقف متعجرفا متعاليا وكأنه صاحب القرار الأوحد ليقرر بوقاحة اقتلاع شعب عريق متجذر خاض حروبا لا تحصى ولا تعد وصمد بوجه أعتى حصار خانق في التاريخ.

فكيف لهذا الشعب أن يسلم بكل بساطة أرضه وعرضه وشرفه لمن لا معنى للأرض عنده أو العرض والشرف؟!

ولمناقشة هذا الموضوع، يستضيف برنامج ملفات العالم عبر شاشة قناة العالم الإخبارية الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض المقدسية الفلسطينية "د.كمال الحسيني"، ورئيس مركز دراسات فلسطين للتنمية والانتماء "عابد الزريعي"، وأيضا عبر برنامج سكايب عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي _عمان الأستاذ "محمد البشير".

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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