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غزة بين تهديدات ترامب ونتنياهو: هل يدرك الطغاة أنهم أول من سيحترق؟

الجمعة ١٤ فبراير ٢٠٢٥ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

الجحيم بين ترامب ونتنياهو، تهديدات تتصاعد وابتزاز سياسي مكشوف وكأن غزة لم تعش الجحيم أصلا، من واشنطن إلى تل أبيب لغة النار والدمار هي نفسها والضغط على المقاومة بورقة الأسرى بات عنوان هذه المرحلة.

العالم _ نقطة تواصل

وهنا يبرز هذا السؤال، هل هي عودة إلى التصعيد أم أن هذه التهديدات هي مجرد أوراق تحرق في لعبة المصالح؟

عندما يشعل الطغاة النار يكونون أول من يحترق بها، لكن هل يدرك كل من ترامب ونتنياهو أن أبواب الجحيم التي فتحوها ستبتلعهم أولا. وعلى خطى ترامب ونتنياهو، يدعو سموتيريش نتنياهو إلى فتح أبواب الجحيم على غزة.

وبعد الحديث عن الجحيم الذي يهدد به ترامب ونتنياهو وسموتيريش على غزة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا حيث أثار ذلك غضب النشطاء واستقزازهم فجاء ردهم بقوة تحت العديد من الهاشتاغات، مؤكدين أن من فتح أبواب الجحيم سيدخلها أولا.

كما أن دونالد ترامب المتقلب ينتقل إلى ترغيب أهالي غزة، وكأن قلبه عليهم، يعرض الوعود بالمساكن والبنية التحتية متقمصا دور المنقذ بينما هو في الحقيقية يهدف إلى إفراغ قطاع غزة من أهله.

وبين الكلمات المعسولة والمخططات المسمومة، يبقى السؤال، هل تنطلي هذه الإغراءات على من صمدوا أمام الحصار والدمار.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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