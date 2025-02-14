ايران تدين الهجوم الإرهابي في بلوشستان الباكستانية

العالم - ايران

وشدد بقائي على الموقف المبدئي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وأينما ارتكب، معربا عن تعاطفه مع أسر الضحايا وشعب وحكومة باكستان، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية على ضرورة تعزيز الجهود والتعاون على المستوى الثنائي والإقليمي لمنع ومكافحة الإرهاب.

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ووقعت الحادثة اليوم الجمعة 14 شباط/ فبراير إثر انفجار قنبلة أثناء مرور سيارة تقل عمال منجم بولایة هارناي.

وأعلنت شرطة ولاية بلوشستان أن ما لا يقل عن 11 من عمال التعدين قتلوا وأصيب عدد آخر. وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الانفجار، لكن عناصر تابعة للجماعات الإرهابية الانفصالية المعروفة باسم "جيش تحرير بلوشستان"، أعلنت مسؤوليتها عن العديد من التفجيرات والعمليات الارهابية في السابق.