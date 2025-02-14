قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم عسكر
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جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية اضافية الى مخيم نورشمس بطولكرم
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الجيش اللبناني يستقدم تعزيزات إلى طريق المطار في محاولة لفتح الطريق
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ترمب: حماس عاملت الرهائن الاسرائيليين بشكل سيئ للغاية
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ترمب: أعتقد أن على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن
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الخارجية الأردنية: نعمل على مقترح عربي يقوم على إعادة إعمار غزة دون تهجير
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مصادر فلسطينية: 12 شهيدا منذ بدء العدوان على مخيمي نور شمس وطولكرم
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مصادر فلسطينية، اصابة حرجة بالراس برصاص الاحتلال في جنوب قطاع غزة
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حماس: مطالبنا تتمثل بتنفيذ الاحتلال للاتفاق وقد تلقينا ضمانات جديدة
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حماس: الوسطاء بمصر وقطر يتواصلون مع اميركا لتنفيذ البروتوكول الانساني