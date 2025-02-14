بقائي يستهجن المعاملة غير اللائقة والمهينة للمهاجرين من قبل السلطات الاميركية

العالم - إیران

وأشار بقائي في تصريح له فجر اليوم السبت إلى أهمية مراعاة المعايير الدولية بشأن معاملة المهاجرين، واعتبر المعاملة القاسية واللاإنسانية للمواطنين الإيرانيين بانها غير مقبولة، وأكد أن وزارة الخارجية، بناءً على واجباتها القانونية، لن تدخر أي جهد لحماية حقوق المواطنين الإيرانيين، وبناءً على ذلك، صدرت التعليمات المناسبة إلى مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الإيرانية الأخرى في أميركا الجنوبية لتقديم أي مساعدة ممكنة للمواطنين المبعدين من الولايات المتحدة.

وأضاف: "إيران هي وطن كل الإيرانيين، ويمكن لمواطنينا العودة إلى وطنهم والسفر بحرية".

وقال بقائي: إن وزارة الخارجية مستعدة لتسهيل هذا الأمر والمساعدة في حل أي مشاكل بهذا الخصوص.