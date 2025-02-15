الأمم المتحدة تعلن الاستعداد لإعادة فتح 12 مدرسة في غزة

العالم - فلسطین

وفي الضفة الغربية، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن العدوان الإسرائيلي لا يزال مستمرًا في المناطق الشمالية، مؤكدًا أن هذه العملية تُعد الأطول في الضفة الغربية منذ عقدين، حسبما نقلت وكالة "بترا".

من جهة أخرى، قامت منظمة الصحة العالمية، اليوم، بتوزيع 100 ألف لتر من الوقود على المستشفيات في مدينة غزة. كما أضافت المنظمة أنها قدمت أمس 5 آلاف لتر من الوقود إلى مستشفى العودة في محافظة شمال غزة.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن وضع الخدمات التي تقدمها الوكالة في القدس، بعد دخول الحظر الإسرائيلي على أعمال الوكالة حيّز التنفيذ.

وقال أبو حسنة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الحظر الإسرائيلي على الوكالة طُبّق على مقر رئاسة عمليات الضفة الغربية في مقر الأونروا بالشيخ جراح، حيث لا يذهب الموظفون إلى مقر عملهم هناك، بيد أن العيادات الصحية، والمدارس لا تزال تعمل كالمعتاد حتى الآن".

وأوضح أن "الإجراءات التي تتخذها إسرائيل ضد وكالة الأونروا خطيرة جدًا، وفي حال تطبيقها بالضفة وقطاع غزة، من شأنها أن تؤثر على عمليات الوكالة بالكامل، حتى إيقافها عن العمل".

وفيما يتعلق بالتحرك الدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية، قال الدكتور أبو حسنة: إنها "كبيرة وعلى كافة المستويات، حيث تحرك المفوض العام للأونروا في مجلس الأمن قبل يومين، وكذلك تحركات يجريها الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الإطار، وتدخل إقليمي من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى النرويج التي توجهت لمحكمة العدل الدولية، وبيان وزراء المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، الذي أكدوا خلاله على أهمية الأونروا وضرورة استمرار عملها".