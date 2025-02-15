قناة العالم
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العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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وثائقيات
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المقاومة تفرج اليوم عن4أسرى للاحتلال مقابل الافراج عن 369 اسيرا فلسطينيا
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استعدادات بخان يونس لتسليم 3 اسرى إسرائيليين بالدفعة الـ 6 لصفقة التبادل
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زوارق الاحتلال تطلق قذائفها صوب شاطئ بحر مدينة خانيونس
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة اليامون غربي جنين بالضفة الغربية
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سرايا القدس-كتيبة جنين: فجرنا عبوات بآليات العدو في واد السيلة الحارثية
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ترمب: سياسة إدارتي ستركز على جعل أمريكا مهيمنة في مجال الطاقة
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ترمب: علينا استعادة السلام عبر القوة لانهاء الحروب في انحاء العالم
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مصادر لبنانية: عودة الأمور إلى طبيعتها على طريق المطار
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قوات الاحتلال تطلق النار على المنازل في محيط تلة عسكر شرق نابلس
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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم عسكر