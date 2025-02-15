شاهد: لحظة تسلم الأسير الصهيوني 'توربانوف' قرار الإفراج

العالم-فلسطين

ونشر الإعلام الحربي في سرايا القدس مشاهد للأسير الصهيوني ألكسندر توربانوف لحظة تسلمه قرار الإفراج عنه.

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هذا و أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم الجمعة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على تنفيذ جميع مراحله وفق المواعيد المحددة.

ةجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان نشر عبر حساب الحركة على "تليغرام".

هذا الإعلان جاء بعد ساعات من إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، عن أسماء ثلاثة محتجزين إسرائيليين تنوي الإفراج عنهم اليوم السبت، ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى للاتفاق. وفي السياق ذاته، أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني أن الاحتلال سيفرج عن 36 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالمؤبد، بالإضافة إلى 333 أسيراً من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023