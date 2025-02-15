بالفيديو والصور: المُقاومة تُسلِّم أسرى الاحتلال للصَّليب الأحمر في خانيونس

العالم-فلسطين

وسلَّمت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، 3 أسرى صهاينة ضمن الدفعة السادسة في المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأقصى، للصَّليب الأحمر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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كما قامت سرايا القدس بتسليم الأسير الإسرائيلي "ألكسندر توربانوف" للصليب الأحمر في خان يونس ضمن صفقة التبادل.

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وأظهرت المشاهد لحظة وصول الأسرى الثلاثة برفقة مقاتلي القسام وسرايا القدس، وصعودهم إلى المنصة لإلقاء كلمات باللغة العبرية. وقال الأسير "الإسرائيلي" ألكسندر توربانوف بعد إفراج سرايا القدس عنه: "هذا يوم سعيد... يجب الاستمرار في الصفقة حتى الإفراج عن الأسرى جميعهم".

وأكد الأسير "الإسرائيلي" يائير هورن، أنّ الوقت ينفد أمام الأسرى ويجب المضي في الصفقة، فيما سلمته المقاومة مجسمًا لساعة رملية كتب عليه "الوقت ينفذ" خلال مراسم الإفراج عن الأسرى الثلاثة.

وأما الأسير "الإسرائيلي" ساغي ديكل حن، فقد طلب من الحكومة فعل كل شيء لاستمرار الصفقة. وتسلمت فرق الصليب الأحمر الدولي الأسرى الثلاثة، بعد التوقيع على أوراق الاستلام االتي يتم التوقيع عليها قبل كل عملية استلام.

وأظهرت الصور انتشار عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسَّام وسرايا القدس في خان يونس، مع تجهيزات أمنية وتنظيمية في المنطقة القريبة من أنقاض منزل الشهيد المشتبد يحيى السنوار.

ونصبت المقاومة منصةَ العرض المُزيّنة بصور قادتها الشهداء، على رأسهم محمد الضيف ورافع سلامة، وعبارات بالعربية والانجليزية والعبري، مع عدة عبارات توصل من خلالها رسائل للاحتلال "الإسرائيلي"، أبرزها : نحن الجنود يا قدس فاشهدي"، بالإضافة إلى صور لمستوطنات غلاف غزة التي دخلها المقاومون في السَّابع من أكتوبر وتمكنوا من السيطرة عليها وأسر مئات الجنود الصهاينة، وتوسطت الصّور عبارة "عبرنا مثل خيط الشمس".

كما ظهرت عبارة "لا للهجرة إلّا للقدس" والتي بعث من خلالها المقاومون ردًّا واضحًا للرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تصريحات ومقترحات تهجير الفلسطينيين من غزة.

وظهرت على يسار المنصة صورة لقائد عملية "طوفان الأقصى" يحيى السنوار ومقعده الذي استُشهد عليه في رفح، وقد كُتب أعلاها "لا للتهجير"، في إشارة إلى رفض خطط تهجير سكان قطاع غزة.

وقبيل بدء مراسم التسليم، وضعت كتائب القسام على المنصة ساعة رملية مرفقة بصورة عيناف تسنغاوكر، والدة الأسير ماتان، والمتحدثة باسم عائلات الأسرى الإسرائيليين، وقد كُتب أسفلها عبارة "الوقت ينفذ"، في إشارة واضحة إلى أهمية عامل الوقت ضمن مفاوضات التبادل.

وظهر من بين المقاتلين، عدد من عناصر كتائب القسام يرتدون زي جيش الاحتلال العسكري، ويحملون أسلحة يبدو أنها اغتنمت خلال معارك طوفان الأقصى، إلى جانب اعتلاء مقاتلين عدة مركبات بيضاء.

وأمس الجمعة، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، أسماء الأسرى "الإسرائيليين" المقرر الإفراج عنهم في الدُّفعة السادسة ضمن المرحلة الأولى في صفقة "طوفان الأقصى".

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وقال أبو عبيدة في تغريدةٍ عبر قناته على تيليجرام، إنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج يوم السبت الموافق 15-02-2025م عن الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: 1- ساشا الكسندر تروبنوف 2- ساغي ديكل حن 3- يائير هورن. والسبت الماضي، سلّمت كتائب القسام 3 أسرى "إسرائيليين" في قطاع غزة للصَّليب الأحمر، ضمن الدفعة الخامسة في صفقة طوفان الأحرار.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان وقف لإطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" و"إسرائيل"، يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.