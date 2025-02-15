التبادل التجاري لإيران مع دول الجوار يلامس 60 مليار دولار

العالم - ايران

وأوضح " روح الله لطيفي" اليوم السبت، بان التبادل التجاري بين ايران و15 بلدا مجاورا سجل 93,566,462 طنا من السلع غير النفطية بقيمة 59 مليارا و656 مليونا و707 الاف و995 دولارا.

وأشار الى أن الصادرات الايرانية الى 15 بلدا مجاورا قد بلغت 75.378 مليون طن بقيمة 29 مليارا و780 مليونا و842 الفا و383 دولارا.

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ولفت المتحدث الى الاسواق الخمس الرئيسية المستوردة للسلع الايرانية، إذ جاء العراق بالصدارة بـ 10.175 مليار دولار وبنمو 31 بالمئة، تلته الامارات 5.961 مليار دولار بنمو 12 بالمئة وتركيا 5.535 مليار دولار و43 بالمئة، وافغانستان 1.972 مليار دولار و31 بالمئة، وباكستان 1.944 مليار دولار وبنسبة نمو 16 بالمئة.

وأضاف: عمان استوردت 1.297 مليار دولار بنمو 14 بالمئة وروسيا 899 مليون دولار و17 بالمئة، وآذربيجان 527.953 مليون دولار و14.5 بالمئة، وتركمانستان 460.301 مليون دولار و25 بالمئة، وأرمينيا 402.494 مليون دولار و21 بالمئة وكازاخستان 227.445 مليون دولار و39 بالمئة، والكويت 192.611 مليون دولار ونمو 34 بالمئة وقطر 112.416 مليون دولار و24 بالمئة والسعودية 23.784 مليون دولار و6492 بالمئة والبحرين 13.437 مليون دولار و61 بالمئة.

بالمقابل اكد لطيفي أن واردات ايران من دول الجوار قد تجاوزت 18.188 مليون طن بقيمة 29 مليارا و875 مليونا و865 دولارا بانخفاض كمّي 8 بالمئة وزيادة سعرية 11.5 بالمئة.