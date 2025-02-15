"حزب الله" يدعو الى اعتصام شعبي على طريق المطار

العالم-لبنان

ومساء أمس الجمعة تجمع محتجون لبنانيون على الطريق المؤدي إلى المطار، وأضرموا النيران في إطارات مطاط، مما أدى إلى قطع الطريق، وأشعلت مجموعة أخرى الإطارات أمام مدخل المطار.

وردد المحتجون هتافات مناوئة للكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة، ورفع بعضهم صورا للشهيد الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي يُشيّعه الحزب في نهاية الأسبوع المقبل، بعد استشهاده بغارة إسرائيلية في سبتمبر/أيلول الماضي.

وجاءت التحركات على خلفية نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعشرات اللبنانيين، الذين كانوا في زيارة دينية في إيران، وهم يحتجون في مطار طهران بسبب منعهم من العودة إلى بيروت. وأعلن الناشطون في التسجيلات التي وزعوها على نطاق واسع أن «الطائرة كان من المفترض أن تقلع عند الساعة 02:30 بعد الظهر بتوقيت طهران (الساعة الأولى بعد الظهر بتوقيت بيروت)، ومنعت من الإقلاع من مطار طهران». وقال هؤلاء: «إن حكومة بلدنا غير قادرة على اتخاذ قرار باستقبال مواطنيها، بسبب تغريدة للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي (أفيخاي أدرعي) زعم فيها نقل أموال إيرانية عبر الرحلة إلى المقاومة في لبنان.

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