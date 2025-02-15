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الاحتلال يحاول تنغيص الفرحة على الاسرى حتى بعد الحرية+ فيديو

السبت ١٥ فبراير ٢٠٢٥ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

عناق الحرية من جديد، والحرية مذاقها هذا الاسبوع للاسرى الفلسطينين كان مختلفا، بعد اخد ورد ونقاش وجدال وتعنت اسرائيلي وند فلسطيني وتعليق للدفعة الجديدة.

العالم _ مراسلون

تنفس الاسرى الصعداء بعد ان ابلغوا انهم سيغادرون الاسر، 9 اسرى وصلوا الى رام الله بينهم اسرى امضوا اكثر من ربع قرن، الاسرى الذين وصلوا الى رام الله تحدثوا عن سنوات الموت في ظل حياة الاسر والوحدة المطلوبة في ظل الانقسام المرير.

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وكالعادة تهديد ووعيد للاسرى المحررين، واعتداء حتى في اللحظات الاخيرة من الافراج، بعض الاسرى المحررين اذاعوا لنا سرا ان الاحتلال الاسرائيلي هددهم ان استقبلوا المهنئين سيتم اعتقال ذويهم واخرون قالوا لنا بان ضباط الشاباك الاسرائيلي قالوا لهم ان عادوا للعمل السياسي فلن يتم اعتقالهم وانما تصفيتهم وحتى على لباس الاسرى المفرج عنهم كتبت شعارات تهديد.

وقالت محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام: هناك ايضا تهديد وترهيب للعائلات من عدم الاستقبال وعدم الاحتفال.

ممنوع عليك ان تفرح، ممنوع عليك ان تستنشق الهواء، ممنوع على ذويك ان يهنئوك بعودتك الى الحياة لأنك باختصار عدت الى الحياة دون اذن الاحتلال.

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