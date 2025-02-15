قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
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غارة من مسيّرة إسرائيلية على بلدة عيناتا جنوبي لبنان دون وقوع إصابات
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غارة من مسثيّرة إسرائيلية على بلدة عيناتا جنوبي لبنان دون وقوع إصابات
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الهلال الأحمر الفلسطيني ينقل 4 أسرى تم تحريرهم اليوم الى المستشفى
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حزب الله يدعو لاعتصام شعبي عصر اليوم استنكارا للتدخل الإسرائيلي
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حماس: على واشنطن إلزام الاحتلال بالاتفاق إذا كانت حربصة على حياة الأسرى
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حماس: نأمل أن تبدأ خلال أيام محادثات المرحلة الثانية من صفقة التبادل
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حماس: تصريحات ترامب تناقض الاتفاق المبرم برعاية الوسطاء وواشنطن
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المحررون الفلسطينيون يحرقون الملابس التي اجبرهم الاحتلال على ارتدائها
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الجهاد الإسلامي: المقاومة مستمرة حتى دحر الإحتلال وإطلاق سراح الأسرى
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حركة الجهاد الإسلامي: هذا السلوك العنصري يعكس احساس الاحتلال بالهزيمة