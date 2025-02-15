الدفعة السادسة بمشيئة حماس.. وغزة لا تخضع للتهديد

العالم _ انقلاب الصورة

الدفعة السادسة، اطلاق 369 اسيرا فلسطينيا بينهم 36 محكومين بالمؤبد مقابل اطلاق 3 اسرى من الصهاينة.

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هذه هي العنجهية الاميركية، ليس في قاموس اميركا اي معتقل فلسطيني، فقط الاسرى الصهاينة هم الموجودون في قاموس اميركا، لذلك الرئيس الاميركي ترامب وكل المسؤولين الاميركيين يهددون بالويل والسبور وفتح ابواب الجحيم وكأن 15 شهرا من الحرب المتواصلة على غزة كانت ابواب الجنة مفتوحة ولم تكن ابواب الجحيم!

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حجم ما سقط على غزة من القنابل والصواريخ والقذائف يعادل ما اسقط من قنابل نووية على هيروشيما، لكن الادارة الاميكيرة يمشي وفقا لما يريده الرئيس في البيت الابيض، فمندوب ترامب الى الشرق الاوسط للتفاوض في موضوع التفاوض قال ان حماس ارهابية وعليها ان تلتزم وتطلق سراح كل الاسرى الصهاينة والا سترى العجب العجاب والويل والسبور!

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